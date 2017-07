Luchtdrukwapen verstopt in kinderbedje

Foto: politie Rijnmond-Oost

Politieagenten hebben in de nacht van zaterdag op zondag in een huis in Rotterdam een bijzondere vondst gedaan. Onder een matras in een kinderbedje vonden ze een luchtdrukwapen.

Agenten gingen op onderzoek uit na de melding over een vechtpartij op de Schieweg. De melder zou ook een vuurwapen hebben gezien. Een persoon werd aangehouden. Na doorzoeking van een nabijgelegen woning werd het wapen gevonden.