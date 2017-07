Bertens pakt WTA-titel in Gstaad

Tennisster Kiki Bertens heeft het WTA-toernooi van het Zwitserse Gstaad op haar naam geschreven. De pupil van de Rotterdamse coach Raemon Sluiter won op gravel met 2-1 in sets van Anett Kontaveit uit Estland. Het is haar vierde WTA-titel.

De eerste set stond met vijf stuks bol van de breaks en mede daardoor pakte Bertens een 3-0 voorsprong. Op haar eigen service sloeg ze deze set met 6-4 binnen. Set tweede kende maar één break en ging met 6-3 naar de 21-jarige Estse. In set 3 sloeg Bertens toe met twee breaks op rij en sleepte deze set en dus de wedstrijd binnen op haar eigen service met 6-1.



Bertens won eerder dit jaar het WTA-toernooi van Nürnberg, wat ze ook in 2016 op haar naam schreef. Haar eerste WTA-titel pakte ze in 2012 in het Marokkaanse Fez.