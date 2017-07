Havenga: 'Dit is te amateuristisch voor woorden'

Arno Havenga, de Rotterdamse bondscoach van de waterpolovrouwen, is niet te spreken over de manier hoe de mondiale zwembond FINA het officiële protest van Oranje op het WK heeft behandeld. De bond veegde zondag een protest van Oranje van tafel zonder de bewijzende beelden te gebruiken.

Oranje speelde zaterdagavond een tussenwedstrijd tegen Rusland om zich te plaatsen voor de kwartfinales van het WK waterpolo in Boedapest. Het verloor met 11-10 en bij een 8-8 stand werd er een cruciale fout gemaakt door de arbitrage. Er werd een time-out van de Russische bondscoach geaccepteerd terwijl Oranje in de aanval was.

Nederland diende na de wedstrijd een officieel protest in tegen de FINA om het laatste kwart over te laten spelen. De bond wees dit voorstel af terwijl meerdere beelden de fout bewijzen. Volgens de bond mogen beelden niet als bewijs gebruikt worden.

''Het is op mijn optiek te amateuristisch voor woorden dat deze beelden niet gebruikt mogen worden. Ik heb op tien verschillende beelden gezien dat wij al drie seconde in balbezit zijn als de time-out wordt aangevraagd'', zegt Havenga in Radio Rijnmond Sport.