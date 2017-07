Thuistest voor hiv binnenkort bij apotheek

Bij Rotterdamse apotheken zijn binnenkort thuistesten voor hiv te koop. Tot nu toe konden mensen alleen bij de huisarts of GGD laten testen of ze besmet waren.

De thuistesten voor hiv zullen verkocht worden bij een beperkt aantal apotheken die gespecialiseerd zijn in de zorg voor hiv-patiënten. Ze zijn bedoeld voor mensen die een bezoek aan een arts niet zien zitten of sowieso liever zelf testen. Tot nu toe kochten deze mensen vaak testen via internet. Maar die zijn niet altijd betrouwbaar.

De GGD Rotterdam-Rijnmond adviseert mensen om zich bij voorkeur bij een huisarts of de GGD te laten testen. Daar kunnen ze goede begeleiding krijgen. "Maar als dit mensen helpt die schroom hebben om zich te laten testen, dan zijn we niet tegen", zegt de GGD. "Mensen weten vaak niet van zichzelf dat ze hiv-besmet zijn en dus een risico vormen voor hun partners."





Amsterdam

De zelftest wordt op dit moment in Amsterdam verkocht bij twee apotheken die zijn aangesloten bij de groothandel voor apothekers Mosadex. Als het daar goed gaat, zijn ze binnen afzienbare tijd ook in Rotterdam verkrijgbaar, laat Mosadex weten.

Mensen die met de test willen controleren of ze hiv hebben, kunnen dit overigens pas na drie maanden doen. Eerder zal de test geen infectie kunnen detecteren.

In Nederland leven zo'n 22.900 mensen met hiv. Naar schatting 2.800 mensen weten niet dat ze het virus bij zich dragen, blijkt uit cijfers van het Aidsfonds . In Rotterdam gaat het om enkele honderden mensen.

