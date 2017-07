Bowler Spil als semi-prof in actie op de World Games

Johnny Spil in actie op de World Games

In het Poolse Wroclaw worden op dit moment de World Games gehouden, een toernooi voor sporten die niet Olympisch zijn. Eén daarvan is bowlen en op dat onderdeel komt Johnny Spil uit Spijkenisse in actie. Hij beoefent die sport als semi-prof.

''Op internationaal niveau zijn er best leuke geldprijzen te winnen en dat is een mooie bijkomstigheid naast mijn werk'', zegt Spil over zijn bowlingcarrière. Omdat hij naast zijn maatschappelijke carrière nog veel traint, kan hij nu uitkomen voor het Nederlands team. Op de World Games worden de meest uiteenlopende sporten beoefend. Naast onder meer bowlen, karate en korfbal, zijn er ook kanopolo-, petanque- en reddingszwemwedstrijden. Verslaggever Walter Tempelman volgt deze World Games in Wroclaw en sprak daar met bowler met Spil. Ook belichtte hij zijn prestaties in Radio Rijnmond Sport.