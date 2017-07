Verkerk wint European Open in Minsk

Judoka Marhinde Verkerk uit Rotterdam heeft de European Open in Minsk gewonnen. Ze versloeg in de klasse tot 78 kilogram de Poolse Beata Pacut op ippon in de finale.

Eerder dit jaar moest Verkerk het EK nog aan zich voorbij laten gaan door een schouderblessure. In Wit-Rusland liet ze zien hier goed van hersteld te zijn. Verkerk won drie van haar vier wedstrijden op ippon. De overwinning van Verkerk is een mooie opsteker in de voorbereiding op het WK judo dat eind augustus in het Hongaarse Boedapest gehouden wordt.