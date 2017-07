Weer illegale hennep ontdekt in de Biesbosch

Hennep (archieffoto)

In de Biesbosch zijn zondag twee hennepvelden ontdekt. Op het eerste veld, bij Sliedrecht, stonden 287 planten. Een stuk verderop, in De Elzen, werden nog eens 150 planten ontdekt. De planten zijn vernietigd. Wie ze er heeft neergezet is nog niet bekend.



In de Biesbosch is al vaker hennep aangetroffen. Ook werden al plantages ontdekt in de duinen bij Ouddorp en Stellendam. Illegale telers zetten hun planten steeds vaker op stille plekken in de natuur, omdat ze dan minder kans hebben om ontdekt te worden.