Neptunus komt te laat op dreef tegen de Pioniers

De honkballers van Curaçao Neptunus hebben net als zaterdag ook zondag verloren van de Hoofddorp Pioniers. Ondanks een sterk slot werd de uitwedstrijd met 5-4 verloren van de nummer 4 van de ranglijst.

Tot ver in de wedstrijd waren de honkslagen van de Rotterdammers op één hand te tellen. De Pioniers konden zo een voorsprong opbouwen van 5-0. Pas in de laatste twee innings scoorde Neptunus nog een paar punten.

Zaterdag verloor Neptunus in eigen huis ook al met 4-6 van dezelfde opponent. De wedstrijden waren niet heel belangrijk voor de mannen van Ronald Jaarsma omdat de ploeg al zeker is van een plek in de kampioenspoule.