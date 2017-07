Hoekenezen klagen over Albanese wildslapers

De 'huisraad' van een migrant Bunkers zijn een geliefde slaapplek

De gebiedscommissie van Hoek van Holland hoort steeds vaker klachten over overlast door Albanezen in de badplaats. Niet alleen bij de ferry naar Engeland, maar ook in het duingebied en het dorp leidt de groep migranten voor onrust bij inwoners. Vaak slapen ze in de buitenlucht en in de bunkers.

Het is lastig om het probleem aan te pakken, zegt Ineke Vos van de gebiedscommissie. "Omdat ze hier legaal mogen zijn, kun je ze niet zomaar oppakken. Buiten slapen mag niet, maar ook dat is lastig te controleren. En de politie surveilleert hier tot elf uur 's avonds." Van alle vreemdelingen die de afgelopen tijd zijn opgepakt voordat ze naar Engeland konden afreizen, kwam 68 procent uit Albanië. In exacte cijfers betekent dat 394 personen op een totaal van 580. Afgelopen week is in Albanië een informatiecampagne gestart om inwoners duidelijk te maken dat het geen zin heeft om naar de Europese Unie te komen voor asiel of illegaal werk. Het is de bedoeling dat de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb naar Tirana gaat om mee te werken aan deze campagne.