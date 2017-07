De Rotterdamse ​Golfer Joost Luiten heeft zijn kansen op een goede klassering op het Brits Open zondag verspeeld. Hij begon als de nummer 18 aan de laatste dag, maar zakte door een ronde van 73 slagen af naar plaats 46.

Het tornooi op de Royal Birkdale geldt als één van de majors in het golf en het is in 1972 voor het laatst gebeurd dat er een Nederlander in de top 20 van een major eindigde.