Turkse groenteboer trotseert Sliedrechtse winkelwet

De Turkse groenteboer Ozgur Market aan de Sliedrechtse Thorbeckelaan heeft zondag gewoon zijn deuren geopend. Officieel mag dat niet in de gemeente waar de zondagsrust een groot goed is.

Niemand heeft hem echter een strobreed in de weg gelegd. In tegendeel: op social media van onder meer Sliedrecht24 kwamen tientallen reacties binnen van inwoners die graag meer winkels in het baggerdorp open zouden zien op zondag:

Een bloemlezing:

"Hopelijk volgen er meer. ( ) Welkom in 2017."

"Eindelijk gaan we de goede kant op. Nu de supermarkten nog."

"Top! Vers brood op zondag!"

"Het is een suf dorp, dus dit is iets goeds."

"Echt superfijn. Had ik dat geweten! Gistervavond laat thuis gekomen van vakantie en geen ontbijt in huis..."