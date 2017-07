Elaine den Exter door naar halve finale Deaflympics

Elaine den Exter in actie

De Rotterdamse sprintster Elaine den Exter is zondag eerste geworden in een van de series 100 meter op de Deaflympics in Turkije.

De Deaflympics is een belangrijk toernooi. Er komen drieduizend dove en hardhorende sporters uit 109 landen die uitkomen in 21 verschillende sporten. Elaine den Exter is aan één oor doof en aan het andere oor slechthorend. Haar handicap zorgt ervoor dat ze soms wat evenwichtsproblemen heeft. Ze is één van de negen sporters die uitkomt voor ons land.

Maandag staat Elaine aan de start in de halve finale die om 18.40u Nederlandse tijd zal worden gelopen.