Een op de tien Rotterdammers ervaart drugsoverlast

Rotterdam staat in de top drie van steden waar bewoners veel drugsoverlast ervaren. Dat blijkt uit de jaarlijkse Veiligheidsmonitor van het CBS. Bijna tien procent procent van de Rotterdammers zegt in 2016 veel overlast te hebben gehad van drugsgebruik en -handel.

Alleen in Roosendaal en Maastricht ervaren bewoners meer overlast van drugsgebruik of drugshandel in de buurt.

Ook in Schiedam ligt het percentage aan de hoge kant. Meer dan zes procent van de inwoners ervaart overlast.

De CBS-Veiligheidsmonitor is een jaarlijkse enquête waarin deelnemers worden bevraagd over onderwerpen als overlast in de buurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit en tevredenheid over de politie en preventie. Alleen steden waar meer dan 70.000 mensen wonen doen mee.

Van alle 70.000-plusgemeenten gaf 5 procent van de bevolking aan drugsoverlast te hebben ervaren in 2016. Dat is volgens het CBS 2 procent hoger dan het landelijk gemiddelde.