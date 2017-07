Kos-gangers teleurgesteld in reisorganisatie

Het voortzetten van een langverdiende vakantie na de aardbeving op Kos viel de 20-jarige Maynard Kramer uit Oud-Beijerland zwaarder dan verwacht. Een heftige naschok zorgde er zaterdag voor dat hij en zijn vijf vrienden toch eerder naar huis wilden. Daar was reisorganisatie Corendon niet helemaal op berekend.

Toen Kramer en zijn vrienden de reisorganisatie vroegen om hun tickets om te boeken naar een eerdere vlucht, kregen zij te horen dat maar twee van hen op maandag mee konden vliegen. De rest zou woensdag mee kunnen. Eerder waren er geen stoelen beschikbaar.

“Corendon heeft ons op vrijdag aangeboden terug te vliegen. Daar hebben we geen gebruik van gemaakt, omdat we dachten dat we wel weer van de vakantie zouden gaan genieten. Een aantal van ons had toch last van flashbacks van wat we gezien hebben en wilde toch weg,” vertelt Maynard.

Heftig

Het vijftal heeft net na de beving afgelopen vrijdagnacht schokkende dingen gezien. Zo zagen ze twee van de drie doden onder het puin liggen. “We waren op zich wel weer rustig geworden,” zegt de 19-jarige Dakota van Harten uit Strijen. “Maar de naschok van zaterdag was zo heftig, dat het moeilijk is om weer te kalmeren. Ik zat een uur na te trillen, terwijl er eigenlijk niets aan de hand is.”

Het viel het vijftal tegen dat Corendon niet in staat bleek te zijn om de hele groep naar Nederland te vliegen. Ook familieleden in Nederland hebben het tevergeefs geprobeerd.

Vreemd

Teleurgesteld door de reisorganisatie heeft een zus van één van de vier overgebleven jongens geregeld dat zij zondagavond vanaf Rhodos terug konden vliegen. Verrassend genoeg met een vlucht van Corendon. “Online waren er wel tickets beschikbaar, maar die moesten we wel gewoon kopen. Met de overtocht naar Rhodos erbij kost ons dat zo’n 200 euro per persoon,” zegt Maynard.

De groep vrienden voelt zich niet goed behandeld door Corendon, zegt hij. “Het is toch vreemd dat ze zeggen dat we woensdag pas terug kunnen vliegen omdat er geen plaatsen zijn, maar dat we al zondag weg kunnen als we online een ticket kopen?”

Ingewikkeld

Een woordvoerder van Corendon laat weten dat de organisatie er alles aan heeft gedaan om de jongeren gezamenlijk naar Nederland terug te laten vliegen, maar dat dat door stoelentekort niet ging.

"Het is heel ingewikkeld omdat bijna alle vluchten vol zitten door het hoogseizoen", legt Daisy Mijnals, woordvoerder van Corendon uit. "We zijn op zoek gegaan naar de beschikbaarheid van een vlucht voor deze groep en dat kon in eerste instantie pas woensdag."

Vergoeding

De vier vliegtickets van Rhodos naar Nederland zijn geboekt via Cheaptickets, maar zijn van Gofun, het jongerenmerk van Corendon. "Cheaptickets is een derde partij en daar hebben we geen inzage in", reageert Mijnals. "Toen ik dat hoorde heb ik gelijk gebeld met een collega om te zorgen dat wij voor de kosten opdraaien. De groep hoeft deze tickets niet te betalen."