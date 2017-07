Zwijndrecht experimenteert met niet-chemische onkruidbestrijding

De gemeente Zwijndrecht start maandag een test met ecologisch voegmateriaal om onkruid te bestrijden. Het zogenoemde 'fugensand' is gifvrij en onschadelijk voor mens en dier.

"We testen het product in de Jurgensstraat omdat deze straat net is vernieuwd en nog geen sporen heeft van onkruid", legt wethouder Jacqueline van Dongen uit. "Door de straat nu te behandelen, groeit er volgens de fabrikant tien jaar lang geen onkruid tussen de klinkers en tegels."

Chemische bestrijdingsmiddelen zijn sinds 2016 in heel Nederland verboden. Zwijndrecht weert het onkruid nu met stoom, kokend water en door te borstelen, branden en vegen.