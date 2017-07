Cricket: Excelsior'20 heeft tweede titel op rij bijna binnen

Cricketclub Excelsior'20 is hard op weg opnieuw kampioen van Nederland te worden. De Schiedammers wonnen zondag zeer ruim van Quick Haag en zijn daardoor bijna niet meer te achterhalen door de enig overgebleven concurrent, VRA.

Op eigen veld hoefde Excelsior maar 131 runs te maken (2 out) om Quick te verslaan (126 runs all out). Door de zege heeft de regerend landskampioen nu 26 punten uit 14 duels. Runner-up VRA heeft er 20. Er zijn nog slechts vier wedstrijden te spelen.

Het Rotterdamse Punjab, de nummer drie van de Topklasse, verloor bij HBS. In Den Haag werd de D/L-regel toegepast en was de eindstand na 40 overs 214/4-205/7. Stadgenoot VOC verloor kansloos bij HCC. De rood-zwarten kwamen niet verder dan 155 runs all out, de thuisclub noteerde daarna 160/2. VOC blijft daardoor de nummer negen op de ranglijst.

Hermes DVS is en blijft de hekkensluiter van de Topklasse. Door de dikke nederlaag bij Dosti United (282/7 - 164 all out) staan de Schiedammers met 4 punten uit 14 duels op de tiende plaats.

Komend weekend is er geen Topklasse-speelronde. Op zondag 6 augustus wordt de competitie hervat en kan Excelsior'20 op bezoek bij Punjab in Rotterdam-zuid de volgende stap zetten richting de elfde titel in de clubgeschiedenis.