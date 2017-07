Stadswinkels Rotterdam kampen met storing

Wie maandag een afspraak heeft bij een van de stadswinkels van de gemeente Rotterdam, hoeft niet langs te komen. Er is sprake van een storing.

Het is nog onbekend hoe lang de storing zal duren. Alle afspraken voor vandaag worden in elk geval afgezegd. Met Rotterdammers die een afspraak hebben, wordt contact opgenomen om een nieuwe afspraak te maken.

Langskomen voor het afhalen van een nieuw paspoort, identiteitskaart en rijbewijs kan maandag wel. Ook Mijn Loket op de website van gemeente Rotterdam doet het gewoon.

In een stadswinkel van de gemeente kunnen producten worden aangevraagd die niet online verkrijgbaar zijn zoals een paspoort, een verklaring omtrent het gedrag en een garantverklaring.

Het aantal stadswinkels is de afgelopen jaren sterk afgenomen. In 2018 moet de gemeente in totaal veertien publiekslocaties hebben.