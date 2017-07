Trainingskamp Feyenoord in Sportclub Rijnmond

Feyenoord in Oostenrijk Sportclub Rijnmond

In de uitzending van Sportclub Rijnmond staan we vandaag uitgebreid stil bij het trainingskamp van Feyenoord in Oostenrijk. Ook zien we een wedstrijdverslag van Go Ahead Eagles - Excelsior en komt ook FC Dordrecht uitvoerig aan bod.

In een lange achtergrondreportage vanuit Schruns hield verslaggever Dennis van Eersel een dubbelinterview met Karim El Ahmadi en Sofyan Amrabat, die elkaar ook kennen van het Marokkaans nationaal team. Verder zien we Maarten Dijkhuizen, de Feyenoord-supporter die z'n club al dertig jaar lang overal achterna reist. In deze extra lange Sportclub Rijnmond is er ook voldoende tijd om stil te staan bij de situatie van FC Dordrecht. Iedere voorbereiding gebeurt er weer van alles aan de Krommedijk en dat is ook dit jaar niet anders. Spelers die te dik terugkeren van vakantie, een Japanner die uit de selectie wordt gezet, Brazilianen die er bij komen...rond 17.25 uur zie je alles in Sportclub Rijnmond.