19-jarige Spijkenisser wint goud op Internationale Wiskunde Olympiade

Gabriel Visser (19)

De 19-jarige Gabriel Visser uit Spijkenisse heeft goud gewonnen bij de Internationale Wiskunde Olympiade in Rio de Janeiro. Het lukte hem drie van de zes opgaven volledig op te lossen en een vierde bijna."Ik ben erg blij en verrast met mijn gouden medaille", reageert Visser. "Het is fantastisch om hier met zoveel wiskundeliefhebbers te zijn en nieuwe vrienden te maken over de hele wereld."

Prestige

De Internationale Wiskunde Olympiade is de meest prestigieuze wiskundewedstrijd voor middelbare scholieren. Visser bereikt door zijn winst een plek in de top 50 van de wereld. De scholier uit Spijkenisse was niet de enige Nederlander die het goed deed. Matthijs van der Poel (16) uit IJsselstein en Levi van de Pol (15) uit Veenendaal wonnen een zilveren medaille en Ward van der Schoot (18) uit Breda behaalde brons.

De Internationale Wiskunde Olympiade bestaat uit twee wedstrijddagen waarop de deelnemers in totaal zes opgaven van hoog wiskundig niveau moesten oplossen. Voor elke opgave zijn zeven punten te behalen. Visser haalde in totaal 25 punten.

Van de 615 deelnemers ontvingen in totaal 48 deelnemers een gouden medaille, 90 een zilveren medaille en 153 een bronzen medaille. Het Nederlandse team eindigde als 18e van de 111 deelnemende landen. In de afgelopen 25 jaar eindigde Nederland slechts één keer eerder in de top 20.