Politie zoekt inbreker sportcomplex Sparta

De politie heeft beelden vrijgegeven van een man die op donderdag 16 maart inbrak in het sportcomplex van Sparta in Terbregge.

De man liep tijdens een reguliere training rond 20.30 uur het sportcomplex van Sparta binnen. Op de camerabeelden is te zien dat hij verschillende kleedkamers bekijkt terwijl jongens in en uit lopen.

De insluiper is via de muur het plafond in geklommen. Na tien minuten verschijnt hij weer op de camerabeelden: hij klimt het plafond uit, veegt zijn broek af en verdwijnt.

Na de training bleken spullen zoals smartphones en identiteitskaarten verdwenen te zijn.