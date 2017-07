Stroomstootwapen en drugs aangetroffen bij preventief fouilleren

Agenten hebben zaterdag bij een preventief fouilleeractie in Rotterdam-Zuid een stroomstootwapen gevonden. Bij een preventieve controle op zondag werden verdovende middelen gevonden.

De politie trof de man met het stroomstootwapen rond 23.00 uur aan in een auto aan de Zuidenwijdsestraat. Het stroomstootwapen zat in zijn broekzak. De 19-jarige Rotterdammer is aangehouden en het wapen is in beslag genomen.

Zondagavond wilden agenten een auto controleren op de Dorpsweg. Na een korte achtervolging werden op de Wolphaertsbocht twee inzittenden van 44 en 42 jaar aangehouden.

Zij hadden 230 gram hennep bij zich. De 42-jarige verdachte bleek een ongewenste vreemdeling te zijn.