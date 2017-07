Postcode 3211, Geervliet

Historisch kinderkopje uit Geervliet

"De bedoeling was dat Geervliet een grote stad zou worden. We hebben zelfs stadsrechten, alleen de rivier slibde dicht in 1400 en daardoor groeide Geervliet niet groter dan een dorp", aldus Anneke Lugtenburg uit Geervliet.

Zij verzorgde voor verslaggever Maikel Coomans een compleet ontbijt met koffie. "Kijk maar eens midden op het dorp, we hebben een megakerk voor die 1200 inwoners", aldus Lugtenburg. Na een goed ontbijt ging verslaggever Maikel Coomans langs voor een goed verhaal op de Toldijk in het centrum. "Hier is onlangs nog een aflevering van de serie Flikken Rotterdam opgenomen", zegt Ad van der Bom. Geervliet is ontstaan rond 1170. Sinds die tijd liggen in de hoofdstraat van het stadje al kinderkopjes (of wat daarvoor doorgaat). Voor het regiomuseum krijgen we een origineel kinderkopje mee. Een straatsteen met veel historie dus!