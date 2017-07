Ruim 4600 handtekeningen tegen GenX

Meer dan 4600 mensen hebben op internet de petitie 'Wij willen schoon drinkwater, geen gif, stop GenX' getekend. Initiatiefnemer Marian de Jong hoopt dat nog veel mensen volgen.

"Ik wil er zeker tienduizend halen", zegt de 55-jarige Rotterdamse. "Gewoon zo veel mogelijk. Hoe meer het er zijn, hoe meer indruk dat maakt in de Tweede Kamer, waar we in september de petitie willen aanbieden."

Maat is vol

De niet aflatende stroom van berichten over GenX en voorloper PFOA heeft ze lange tijd gelaten ondergaan: "Maar toen ik las dat dat spul in heel Zuid-Holland in het drinkwater zat, was voor mij de maat vol."

Ze besloot in haar eentje de petitie te starten: "Ik ben maar een gewone huismoeder en oma, maar ik vond dat ik gewoon iets moest doen. Sinds dit weekend beginnen de steunbetuigingen binnen te lopen."

Bronwater

"Als voedingsconsulent zei ik tegen kinderen en sporters jarenlang dat ze water moeten drinken. Da's gezond. Nou, inmiddels drinken mijn kleinkinderen en ik alleen nog bronwater", zegt De Jong.Ze is verbijsterd dat Chemours van de overheid toestemming kreeg om de mogelijk schadelijke stoffen te lozen: "Zelfs na alle ophef mogen ze met een nieuwe vergunning straks nog 2000 kilo in de rivier gooien. Ik begrijp dat niet."

De petitie van Marian de Jong kan ondertekend worden op Facebook, Whatsapp, Twitter en via e-mail.



