Cedric Badjeck terug naar amateurs

Cedric Badjeck vervolgt zijn loopbaan bij amateurclub De Treffers dat uitkomt in de tweede divisie. De aanvaller stond vorig seizoen onder contract bij Excelsior, maar zijn verbintenis liep aan het einde van het afgelopen voetbaljaar af.

Badjack kwam in 2015 naar Excelsior toe dat hem overnam van FC Utrecht. Bij de Rotterdammers kwam de 22-jarige aanvaller nauwelijks aan spelen toe.

Het was al langer duidelijk dat er voor Badjeck geen toekomst was bij Excelsior. In de winterstop probeerden de Kralingers hem al tevergeefs te verhuren aan FC Emmen.