Amrabat en El Ahmadi blij met elkaar als ploeggenoten

Karim El Ahmadi en Sofyan Amrabat waren al ploeggenoten bij het nationale elftal van Marokko. Maar sinds deze zomer speelt het duo ook samen bij Feyenoord. En dat is iets waar ze blij mee zijn.

“Karim is een speler waar ik veel van kan leren, zeker nu hij ook is gaan scoren zoals vorig seizoen. Hij is één van de belangrijkste spelers geweest in het kampioenschap,” zegt Amrabat over de nieuwe aanvoerder van Feyenoord.

“Sofyan was bij FC Utrecht een lastige tegenstander voor ons. Sterk aan de bal, constant aanwezig. Ik ben blij dat hij nu bij ons speelt,” zegt El Ahmadi over Amrabat. Bekijk hierboven de video over de twee Marokkaanse middenvelders van Feyenoord, die zichzelf en elkaar beoordelen.