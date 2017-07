Jonge visarenden in Biesbosch vliegen uit

Volgend jaar maart is er waarschijnlijk weer een nest visarenden in de Biesbosch

Een spannend moment voor boswachter Thomas van der Es: maandagmorgen was het visarendnest in de hoogspanningsmast in de Dordtse Biesbosch opeens leeg. Een goed teken, mits er drie jonge vogels in de buurt zijn.

"We zagen eerst twee jongen en uiteindelijk ook een derde", vertelt Van der Es. "Dat was een opluchting. Er was bij zowel het boomnest als in de mast sprake van een nakomertje. Die redden het vaak niet." Boomnest

De jonge arenden uit het boomnest vlogen afgelopen weekend al uit. Van der Es: "We zagen dat de jongen groter werden en oefeningen gingen doen op de rand van het nest. Fotograaf Hans Gebuis zag dat de eerste een ronde ging vliegen. Toen hadden we nog vijf hordes te nemen."

De visarenden zijn dit jaar eerder uitgevlogen dan de jongen vorig jaar. "Dat lag niet aan de kleintjes, maar aan de ouders", legt Van der Es uit. "Dat waren jong volwassen visarenden die maar vette brasem bleven voeren. Nu hebben de ouders de jongen van grote afstand bekeken en bieden ze minder vis aan." De jonge vogels hebben nog maar anderhalve maand de tijd om het vliegen onder de knie te krijgen. Dan begint de trek richting Congo of Nigeria. Van der Es: "Dat doen ze individueel. Ze zoeken het helemaal zelf uit."

Volgend jaar kunnen er weer visarenden verwacht worden in de Biesbosch. "Wie de eerste visarenden van het jaar wil zien, moet eind maart vrij nemen", adviseert Van der Es.