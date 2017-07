Maasstad Ziekenhuis krijgt regionale prostaatkankerkliniek

In het Rotterdamse Maasstad Ziekenhuis komt een regionaal centrum voor het operatief behandelen van prostaatkanker. Een groot aantal ziekenhuizen in Zuid-Holland en West-Brabant gaat hier robotoperaties uitvoeren.

Uit onderzoek blijkt dat de behandeling van prostaatkanker beter gaat als het gebeurt in dergelijke gespecialiseerde klinieken. Ook blijkt dat patiënten die in zo'n centrum zijn geholpen, minder last hebben van restverschijnselen zoals incontinentie en impotentie.

De diagnostiek en de andere behandelingen blijven op dezelfde locatie als waar ze nu worden uitgevoerd.

Nieuwe techniek

De ziekenhuizen willen in het Maasstad Ziekenhuis starten met een nieuwe techniek waarbij de complete prostaat na uitname kan worden onderzocht. Zo kan meteen worden gecontroleerd of al het kwaadaardige weefsel verwijderd is en of er nog meer verwijderd moet worden.

Ook gaan de ziekenhuizen gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek doen naar prostaatkanker.



Het is de bedoeling dat de ziekenhuizen vanaf 1 september in fases van start gaan. Onder andere het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht, het Spijkenisse Medisch Centrum, het Erasmus MC, het Franciscus Gasthuis & Vlietland en het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam doen mee.