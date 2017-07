Maarten reist voor Feyenoord hele wereld rond: ‘Het is net een ziekte’

Feyenoorders zijn overal. Waar de club ook heen gaat, fans van de kampioen van Nederland reizen de club altijd achterna. Maarten Dijkhuizen is een voorbeeld van zo’n supporter.

“Het gaat best ver ja. Ik verzamel alles, ik ga overal heen. Het is net een ziekte. En je komt er nooit meer vanaf,” zegt Dijkhuizen.

Ook tijdens de week die Feyenoord in het Oostenrijkse bergdorpje Schruns had, was Maarten er weer bij. Met een vlag van Feyenoord, die hij op elke reis meeneemt. Bekijk hierboven het verhaal van die-hard Feyenoordsupporter Maarten Dijkhuizen.