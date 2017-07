'GenX is het puntje van de ijsberg'

Dat een mediahype kan leiden tot massahysterie lijkt me door alle publicaties over GenX en de reacties daarop, wel weer bewezen. Ik maak me (nog) niet zoveel zorgen om dat spul, hoewel het in mijn kraanwater zit en kennelijk ook in het fruit dat groeit in m’n achtertuin.

Daar hoort het niet in te zitten dus wat mij betreft pakken we het probleem aan bij de bron: als Chemours het niet uitstoot, heeft niemand er last van. De realiteit is dat het bedrijf het wél uitstoot en dat ook gewoon mag doen omdat het daar een vergunning voor heeft.

De reacties worden steeds feller; de uitstoot moet onmiddellijk stoppen, de fabriek moet onder curatele worden gesteld of gesloten. Politici huilen om het hardst met de wolven mee.

Begin volgend jaar zijn er (gemeenteraads)verkiezingen dus als je roept dat Chemours ons allemaal stelselmatig aan het vergiftigen is, scoort dat electoraal vast wel.

Mijn probleem hierbij is dat de feiten en de realiteit in dit dossier er voor velen niet meer toe doen.

De vijand

Wie niet meedoet aan het roeptoeteren tegen die verdomde fabriek hoort bijZelfs een gerenommeerd instituut als het RIVM of de burgemeester van Dordrecht worden neergezet als bondgenoot van gifmengers.

Op mijn eigen redactie fluisterden collega’s wel eens dat ik wellicht aandelen van DuPont en Chemours bezit. Dat was en is niet het geval. Mijn probleem - en dat van menig ander journalist - is dat ik graag aan waarheidsvinding doe. Dus zoeken naar feiten en checken daarvan.

PFOA en kanker

Toen onderzoeksjournalisten van Follow the Money als eersten in ons land publiceerden over PFOA (ook C8 genoemd) heb ik de GGD gebeld. Er zou immers verband zijn tussen deze stof en diverse kwalen, waaronder kanker. 'Lijden (of leden) er in het gebied rondom de fabriek méér mensen aan die specifieke kwalen?', wil je dan weten.

Na enkele dagen kwam een ontkennend antwoord. Dat stelt niet helemaal gerust, maar links en rechts verder informerend kwam ik langzaam tot het inzicht dat er in mijn regio (ik woon in Dordrecht) qua uitstoot van chemische fabrieken niet méér aan de hand is dan elders.

PFOA, dat natuurlijk een ongezond goedje is, is vijf jaar geleden vervangen door nieuwe stoffen die gemakshalve de verzamelnaam kregen van de techniek waarbij ze gebruikt worden: GenX.

Ik ben zo vrij ook dit te kwalificeren als een ongezond goedje. Daarmee ga ik al vrij ver. Er is geen bewijs dat het spul - zeker niet in de marginale hoeveelheden waarover gesproken wordt - schadelijk is voor mens en milieu. Internationaal onderzoek daarnaar loopt nog steeds.

Ophef

Alle ophef dient gelukkig wel een doel. Drinkwaterbedrijven krijgen nu volop aandacht voor hun grootste probleem: hoe kun je in de toekomst nog veilig drinkwater garanderen als de overheid blijft toestaan om stoffen te lozen in de rivier?

GenX is zeker niet het grootste probleem. Om die stof in de omvang van één zoutkorreltje in ons lichaam te krijgen moet je miljoenen liters water drinken.

Wie de respectabele leeftijd van honderd haalt komt in z’n hele leven net aan de 75 duizend liter. GenX is daarmee een minuscuul puntje van de ijsberg.

Meer boosdoeners

De chemie is niet de enige boosdoener. Landbouwgif en medicijnresten vormen bijvoorbeeld ook een enorm probleem voor ons drinkwater. Ik heb nog niemand horen roepen dat de landbouw verboden moet worden of de apotheken gesloten moeten worden.

Maar Chemours moet stoppen met GenX. En eigenlijk is dat het beste wat ze kunnen doen. De geest is uit de fles en het bedrijf krijgt hem er nooit meer in terug. De landspolitiek moet zich nu gaan richten op het vergunningenbeleid. Daarin moet echt iets veranderen. Anders is het aftellen tot de volgende hype.

Deze analyse is van Thijs Blom, onze verslaggever in Dordrecht