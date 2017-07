Caenepeel kijkt uit naar hereniging met Van der Gaag

Jinty Caenepeel heeft maandag zijn medische keuring gehad bij Excelsior en een driejarig contract ondertekend. De aanvaller komt over van FC Eindhoven en kijkt uit naar de hereniging met trainer Mitchell van der Gaag. "Hij gaf mij vertrouwen", zegt Caenepeel.

Jinty Caenepeel speelde twee seizoenen bij FC Eindhoven en in het eerste voetbaljaar werkte hij met Van der Gaag samen. In dat seizoen scoorde de snelle rechtspoot vijftien keer. "Zijn tactiek van op de counter spelen past bij mij. Mijn snelheid is een kwaliteit."

Het afgelopen seizoen was Caenepeel met twee treffers een stuk minder productief. Toch was het vertrek van Van der Gaag daar niet de oorzaak van. "Ik stond toen op het middenveld en moest meer verdedigend werk doen. Ik schoot dus een stuk minder op het doel", besluit Caenepeel. De Belg traint dinsdag voor de eerste keer met Excelsior mee.