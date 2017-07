Man vraagt om lift, slaat en berooft bestuurder en passagier

Een 19-jarige Dordtenaar is de dans ontsprongen (Archieffoto)

Een lift in Rotterdam-Zuid is afgelopen weekend geëindigd in een gewelddadige beroving voor een automobilist en zijn passagier. De slachtoffers werden bedreigd, geslagen en beroofd.

In de nacht van vrijdag op zaterdag vroeg een onbekende man op de Slinge een groepje jongens in een auto om een lift. Aangekomen bij de Schuddebeursstraat in Rotterdam-Pendrecht bedreigde de lifter de jongens met een vuurwapen. De 18-jarige Rotterdamse bestuurder en een 20-jarige man uit Hillegom moesten mee een woning in, een 19-jarige Dordtenaar moest in de auto blijven. Onderweg naar het huis op de tweede etage kwam er nog een man bij. Met z'n tweeën hebben ze de jongens geslagen en beroofd. Daarna moesten ze de woning verlaten en gingen de berovers ervandoor. De politie bracht het voorval maandag pas naar buiten. De daders zijn nog spoorloos.