Strenger beleid moet nieuw rampjaar FC Dordrecht voorkomen

De vrijblijvendheid moet verdwijnen bij FC Dordrecht. Dit seizoen moet een stuk professioneler worden. De nummer 19 van vorig seizoen krijgt de beschikking over een eigen krachthonk, een eigen diëtist en er wordt harder en langer getraind. Daarnaast gaat het spelersbudget omhoog van 410.000 euro naar vijf ton.

"Van de spelers in deze groep kun je dat vragen", zegt trainer Gérard de Nooijer met een lichte sneer naar de selectie die vorig jaar eennalaatste werd. FC Dordrecht heeft na drie weken voorbereiding de beschikking over achttien spelers. Daarmee lopen ze voor op schema. "In vergelijking met vorig seizoen wel", weet De Nooijer. "Toen hadden we er rond dit moment ongeveer twaalf."

Te dik

De Japanner Sai van Wermeskerken is volgens de clubleiding meer met een transfer bezig dan met spelen voor Dordt, waardoor hij is teruggezet naar Jong FC Dordrecht. Cerezo Hilgen en Anthony Berenstein kwamen te dik terug na hun vakantie en konden per direct vertrekken. Ook Bradley de Nooijer was te zwaar. Hij sluit volgende week maandag aan. Het zijn voorbeelden van de strakkere lijn die is ingezet aan de Krommedijk.

Sambavoetbal

Technisch manager Marco Boogers zag zestien spelers vertrekken en haalde er tien voor terug. Meest in het oog springend zijn de twee Brazilianen Matheus en Cicero, twee spelers met een Portugees en Italiaans paspoort. Zij spreken nauwelijks Engels en zijn bij FC Dordrecht beland via de Rotterdamse zaakwaarnemer Yalcin Zöhre. "Het zijn goede voetballers, die elk al behoorlijk wat meegemaakt hebben. Matheus speelde bij de Braziliaanse topclub Botafogo en Cicero was het afgelopen seizoen actief in de Cypriotische competitie."

FC Dordrecht is nog op zoek naar vier spelers. Vooral middenvelders zijn gewenst aan de Krommedijk.