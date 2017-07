Natter gras voor bedreigde vogels in natuurgebied Polder Noord-Kethel

Er zijn in de afgelopen tien jaar 50 procent minder grutto's in Nederland. Foto: Teun Veldman

Het gras in natuurgebied Polder Noord-Kethel tussen Schiedam en Delft wordt in de komende maanden natter gemaakt. Op deze manier wordt de leefomgeving beter voor bedreigde weidevogels als de grutto, de kievit en de tureluur.

Graafmachines gaan deze zomer aan de slag om het waterpeil in een aantal sloten te verhogen. Dat gebeurt door het aanleggen of aanpassen van enkele stuwen en door een extra opening vanuit de Schie.

Wormpjes

Hierdoor zal de bodem minder snel uitdrogen waardoor de vogels beter met hun snavel naar wormpjes en ander beestjes kunnen zoeken. Daarnaast zal het gras minder snel groeien in het voorjaar en raken kuikens uit het ei zo niet verstrikt in het hoge gras.

Het aantal broedende vogels daalt al jaren met 5 procent volgens boswachter Hanneke Mesters van Natuurmonumenten. In de laatste 10 jaar is de grutto zelfs met 50 procent achteruit gegaan.

Overwinteren

De werkzaamheden zullen naar verwachting begin november klaar zijn. In maart worden de eerste weidevogels vanuit hun overwinteringsgebieden in Afrika weer in Nederland verwacht.