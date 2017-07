Vreemde verkeersborden in Rotterdam-Zuid

De meeste Rotterdamse verkeersborden zijn de weggebruikers wel bekend, maar op Rotterdam Zuid staan er sinds kort een paar die menig automobilist in verwarring brengen.

Ze staan onder meer op de Pleinweg en de Dordtselaan. Op de borden staat in het rood een pijl afgebeeld met daarin een cirkel die weer gevuld is met een dikke stip. "Ik heb geen idee wat dit betekent", zegt een voorbijganger. "Rood is dat het niet mag, denk ik, maar wat niet mag weet ik niet."

Op de Dordtselaan staat een man vol verbazing naar het bord te kijken. "Ik ben beroepschauffeur, maar ik ben dit bord nog nooit tegen gekomen. Ik heb wel op internet gezocht, maar ik kon er niets over vinden," vertelt hij.

Verwarring

Ook twitteraars vragen zich al een paar dagen af wat de bedoeling is van deze borden. "Ik denk dat er een soort omleiding bedoeld wordt, maar waar naartoe? Ik heb geen idee," roept een jongen op de Dordtselaan verbaasd. "Je kan toch niet een bord neerzetten en iedereen moet maar uitvogelen wat het betekent. Dat slaat nergens op."

Bij navraag bij Stadsbeheer blijkt het ook voor de woordvoerders lastig te achterhalen hoe het toch ook al weer zit met die borden op Zuid. Uiteindelijk komt aan het einde van de middag toch het verlossende antwoord.

Omleidingsroute

De borden dienen als omleidingsroute van Zuid naar het centrum van de stad als de Maastunnel volledig is afgesloten. Om dat duidelijk te maken zijn er zogeheten 'beginopklapborden' met een duidelijke tekst neergezet aan het begin van de omleiding.

Alleen zijn deze borden bij een geopende tunnel niet zichtbaar, omdat ze dan ingeklapt zijn. Pascal Hofmann van gemeente Rotterdam snapt de verwarring daarom wel en neemt de kritiek op de onduidelijkheid van de nieuwe omleidingsborden dan ook ter harte.