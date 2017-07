Rotterdamse Koolhaas finalist in Brusselse architectuurwedstrijd

Koolhaas was met zijn architectenbureau OMA ook verantwoordelijk voor De Rotterdam (Archieffoto)

De Rotterdamse architect Rem Koolhaas is met zijn bedrijf OMA een van de finalisten voor het ontwerpen van een cultuurcentrum in Brussel. Het centrum komt in de oude Citroëngarage.

De zogeheten Cultuurpool Citroën wordt een museum voor moderne en hedendaagse kunst. Ook komt er een centrum voor architectuur en een openbare ruimte. Het gebouw mag maximaal 125 miljoen euro (ex-btw) gaan kosten. Er werden 7 finalisten geselecteerd uit 92 inzendingen, waaronder Rem Koolhaas. Uiterlijk in maart 2018 wordt bekend welke finalist de Cultuurpool Citroën mag ontwerpen.