Kleuter valt in Rijnhaven, vader springt erachteraan

Vader en zoon werden met behulp van de brandweer en een ladderwagen veilig aan kant getild

Een jong kind is maandagavond in het water bij de Hillelaan in Rotterdam gevallen. Zijn vader sprong er achteraan en redde het jongetje van de verdrinkingsdood. Toegesnelde hulpdiensten haalden beiden vervolgens uit het water.

De man kon zichzelf en zijn kind maar net boven water houden en hield enige tijd een paal vast. Gearriveerde politieagenten gooiden een touw het water bij de Rijnhaven in waaraan de vader zich kon vastklampen. Het jongetje en zijn vader konden daarna met behulp van een politieboot en de brandweer uit het water worden gehaald. Vader en zoon zijn met de schrik vrijgekomen, maar gingen voor controle wel even naar het ziekenhuis. "Ze hebben ten slotte wel tien minuten in het water gelegen", aldus een woordvoerder van de brandweer.