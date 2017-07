Spoorvervanging Moerdijkbrug: drie weken geen treinverkeer

De Moerdijkbrug gaat vanaf dinsdag voor bijna drie weken dicht. ProRail gaat beide sporen op de brug vervangen. Er rijden van 25 juli tot en met 11 augustus geen treinen over de Moerdijkbrug, en dat treft vooral reizigers tussen Roosendaal en Rotterdam.

Het spoor op de Moerdijkbrug is in 2003 ook al vervangen. In 2014 en 2015 is onderhoud gepleegd, maar achteraf bleek dat dat niet goed uitgevoerd was. Er waren haarscheurtjes in het spoor ontstaan waardoor vorig jaar spoedreparaties uitgevoerd moesten worden.

Dit keer worden 120 meter lange staven gebruikt zodat er minder verbindingspunten zijn en daarmee ook minder zwakke punten in het spoor, aldus ProRail.

De gevolgen voor het treinverkeer zijn ingrijpend. Tussen Dordrecht en Rotterdam rijden alleen sprinters. Tussen Zwijndrecht en Breda rijden alleen bussen, en dat geldt ook voor de route Zwijndrecht-Roosendaal.

De NS meldt dat reizigers rekening moeten houden met een half uur vertraging.