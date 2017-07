Hoeksche politie treft opnieuw hond zonder eten en drinken

Foto: Politie Hoeksche Waard

In de Hoeksche Waard heeft de politie maandag een hond gevonden die voor de zoveelste keer zonder eten en drinken door zijn baasje is achtergelaten. De eigenaar is al meerdere keren gewaarschuwd, aldus de politie.

De Hoeksche politie liet via social media weten dat het baasje eerder is gewaarschuwd en dit keer op een proces-verbaal kan rekenen. Op de foto is een witte hond te zien die bij een bench aan de lijn zit zonder voeder- of drinkbak. Het baasje is nergens te bekennen.