Denzel Dumfries op weg naar SC Heerenveen

Denzel Dumfries verlaat dinsdag het trainingskamp van Sparta in Oostenrijk en keert terug naar Nederland. De 21-jarige verdediger wordt dan medisch gekeurd en tekent vermoedelijk deze week een contract dat hem voor 4 jaar aan SC Heerenveen verbindt.

Bij Heerenveen moet Dumfries de concurrentie aangaan met Doke Schmidt, die de gehele voorbereiding tot nu toe als rechtsback speelde. Die positie kwam vrij nadat Stefano Marzo vertrok naar het Belgische Lokeren. In het afgelopen seizoen maakte Dumfries zijn debuut in de eredivisie en speelde 31 wedstrijden voor Sparta.

Dumfries begon met voetballen in de jeugd van Spartaan '20 en kwam via Smitshoek en Barendrecht terecht in de jeugdopleiding van Sparta. Van daaruit groeide hij door tot de hoofdmacht en maakte op 20 februari 2015 zijn debuut in de Jupiler League in de uitwedstrijd tegen FC Emmen.

In 2016, het kampioensjaar van Sparta, werd Dumfries beloond met een gouden stier, de prijs voor het grootste talent van de eerste divisie.

Heerenveen doet graag zaken in Rotterdam. Eerder namen de Friezen al doelman Warner Hahn over van Feyenoord om de vertrokken Erwin Mulder op te volgen. Daarnaast is Heerenveen ook geïnteresseerd in Feyenoord-verdediger Lucas Woudenberg.