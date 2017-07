RET-controleurs worden uitgerust met bodycams

Controleurs van de RET krijgen bodycams om geweld in de tram, bus en metro te voorkomen.

In elk team van RET-controleurs dat op de metro, tram of bus staat, wordt een persoon uitgerust met een bodycam. Om hoeveel bodycams het precies gaat, kan de RET niet zeggen. Op elk moment van de dag is een verschillend aantal teams actief.

Bewijslast

"De verwachting is dat het aantal incidenten door de bodycams daalt, maar ook dat het makkelijker wordt om bewijslast aan te leveren", vertelt Eline Klooster van de RET.

Het invoeren van bodycams is een maatregel die getroffen is samen met andere vervoerders. "Vorig jaar hadden we te maken met een aantal landelijke geweldsincidenten", legt Klooster uit. "We zijn in samenspraak een aantal projecten gestart en de bodycam is er daar een van."

72 uur

De camera's zullen niet altijd aanstaan. Medewerkers bepalen zelf of ze de camera aanzetten als er geweld dreigt. Dit moeten ze dan wel van te voren aankondigen.

"De beelden worden vastgelegd op een geheugenkaartje", vertelt Klooster. "Dit kaartje overschrijft zichzelf na 72 uur. De beelden worden dus niet langer dan 72 uur bewaard, tenzij er wat gebeurt."

Proef

Klooster laat weten dat het om een proef gaat. "We zijn deze week begonnen en de proef loopt voor een periode van een jaar. We verwachten komend najaar de eerste ervaringen te kunnen delen."

Leuke beelden op social media zoals de politie weleens deelt, hoeven van de RET niet verwacht te worden. Klooster: "Ze zijn niet bedoeld voor leuke filmpjes, dus we gaan geen video's op Youtube plaatsen."