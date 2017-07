Politie Rotterdam zet held in het zonnetje

Wegkijken en niets doen was geen optie voor de man die zondag 16 juli twee gewelddadige Rotterdammers kalmeerde in de metro. Daarom heeft de politie hem afgelopen zondag in het zonnetje gezet en hem een bos bloemen aangeboden.

Zondag 16 juli stapten twee mannen de metro in. Ze hadden kort daarvoor ruzie gemaakt op de Dordtselaan in Rotterdam-Zuid. Een van hen raakte hierbij gewond, omdat hij een raam had ingeslagen.

De twee zetten de ruzie in de metro voort en begonnen tegen elkaar en tegen medepassagiers te schreeuwen. De bebloede man ijsbeerde heen en weer waardoor het hele metrostel onder het bloed kwam te zitten.

De mannen zorgden voor veel onrust onder de passagiers. Een van de inzittenden, die defensiemedewerker blijkt te zijn, besloot in te grijpen. Hij praatte op de man in en probeerde hem te kalmeren. Volgens de politie is het aan hem te danken dat de situatie niet verder uit de de hand liep.

Op Facebook schrijft de politie: "Voor zijn optreden in de metro hebben wij hem in het zonnetje gezet en hem bedankt voor zijn optreden die zondag. Dankzij hem is het niet uit de hand gelopen en konden politiemedewerkers de mannen zonder al te veel problemen aanhouden."

De verdachten, twee Rotterdammers van 23 en 26 jaar werden opgepakt op het Wilhelminaplein waar de metro werd stilgezet. Het onderzoek naar de mannen loopt nog.