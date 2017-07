Dalende winst bij AkzoNobel ondanks omzetstijging

Verf-en-Lakproducent AkzoNobel heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een licht hogere omzet behaald. Door de kosten van de nieuwe strategie van het bedrijf, is de winst wel wat gedaald.

AkzoNobel heeft vestigingen in Groot-Ammers, Rhoon en de Botlek.

De omzet van het bedrijf steeg met twee procent tot bijna 3,8 miljoen euro. De nettowinst daalde met vier procent tot 301 miljoen euro.

Afsplitsing

De lagere winst komt door een buitengewone post van 20 miljoen euro in verband met de geplande afsplitsing van de speciaalchemietak van Akzo.

Ook had het bedrijf te kampen met kosten voor juridische zaken en mededingingskwesties. Het bedrijf wil de verfdivisie verkopen, om aandeelhouders tevreden te houden.

Groei

Bij de tak Decorative Paints was in de eerste zes maanden sprake van een groei van de verkoop waardoor de omzet hoger uitkwam. Bij Performance Coatings werd geprofiteerd van overnames, maar was ook sprake van moeilijke marktomstandigheden in de maritieme sector en olie- en gasindustrie.

Voor de chemietak ging de omzet omhoog met groei in alle regio's en sectoren.

Uitdagend

Akzo verwacht verdere positieve ontwikkelingen in bijna alle markten, behalve in Groot-Brittannië. De markt in Latijns-Amerika zal naar verwachting stabiliseren. Volgens Akzo blijven de omstandigheden in de scheepvaart en olie- en gasindustrie uitdagend.