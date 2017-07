Zeldzame albinomol gevonden op Waterboscamping in Rockanje

Een medewerker van de Waterboscamping in Rockanje kwam dinsdagochtend een bijzonder dier tegen: een albinomol. Omdat ze al vermoedde dat het om een zeldzaam dier gaat, besloot zij Jan Alewijn Dijkhuizen, de toezichthouder van het Zuid-Hollands Landschap, te bellen.

"Dat wil ik wel even benadrukken", reageert een enthousiaste Dijkhuizen. "De receptioniste bedacht dat het de moeite waard was en heeft me meteen gebeld. Voor hetzelfde geld was het dier in de prullenbank beland."

Albino's komen bij zoogdieren vaker voor. "Maar de kans is minder dan één procent", legt Dijkhuizen uit. "Witte mollen overleven het meestal niet, omdat ze geen schutkleur hebben en een makkelijke prooi zijn. Ook is er behalve een pigmentafwijking vaak meer aan de hand met de dieren."

Ook deze albinomol was al dood, maar nog in goede staat. Dijkhuizen: "Hij ligt nu in de vriezer. Ik ben op zoek naar iemand die hem kan opzetten. Dat is duur, want mollen hebben een dun velletje."