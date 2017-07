Zes eeuwen paardenmarkt Alblasserdam

De paardenmarkt in Alblasserdam bestaat al sinds het jaar 1434. Eeuwenlang staat in de laatste week van juli Alblasserdam in het teken van de Sint Jacobus Paardenmarkt.

Sint Jacobus is de patroonheilige van Spanje en Guatemala. "Ik heb geen idee waarom de naam van die heilige is verbonden aan de paardenmarkt", vertelt Bert de Haan van de Stichting Sint Jacobus Paardenmarkt. "Dat is een paar eeuwen geleden besloten en ik ben er nooit achter gekomen".

Zondagsrust



De naamdag van Sint Jacobus is van oudsher de dag waarop de paardenmarkt in Alblasserdam wordt gehouden: 25 juli. In het jaar 1883 is besloten om die datum los te laten. "De zondagsrust was nog wel eens in het geding als het altijd op 25 juli moet zijn", vertelt De Haan.

De paardenmarkt is voortaan op de woensdag in de week van 25 juli. Sinds 1883 is de paardenmarkt dus altijd op woensdag.

In de archieven zijn stukken gevonden uit het jaar 1434. "Ik heb ze meegenomen naar de studio", zegt Bert de Haan bij Middag aan de Maas. "Rotterdammers zijn nogal alert, dus ik heb de bewijsstukken hier bij me".

De eerste paardenmarkt in 1434 is kleinschalig. De Haan: "Dat was kleinschalig, Alblasserdam was een klein dorp. Door de eeuwen heen is het altijd een bescheiden paardenmarkt geweest maar het is er wel altijd geweest".

Boeren



De oorsprong van de paardenmarkt ligt bij de boeren. In het voorjaar moeten boeren de oogst binnenhalen en kopen een paard. Heel veel boeren kunnen de paarden niet het hele jaar door onderhouden.

Ze willen als de oogst binnen is het paard weer verkopen. Daardoor is de paardenmarkt ontstaan. "Met handje klap werd de prijs van het paard bepaald", weet Bert de Haan.

De paardenmarkt van nu draait niet meer per se om het verkopen van paarden. "Wij hebben nu tussen de 60 en 100 paarden en pony's maar echte handel is er niet meer. Er zijn wel wat handelaren, die herken je aan stofjas en sigaar in de mond, maar er wordt niet meer gehandeld."

Traditie



Voor het huidige Alblasserdam is de Sint Jacobus Paardenmarkt nog altijd belangrijk. Veel inwoners zijn opgegroeid met de traditie en komen elk jaar. Inmiddels is er meer dan alleen een paardenmarkt.

Bert de Haan is ruim 18 jaar voorzitter van de Sint Jacobus Paardenmarkt geweest. In de statuten staat dat de voorzitter op zijn zeventigste jaar moet stoppen. De Haan is inmiddels 71 en heeft het stokje overgedragen aan Hans Laheij.

Wel blijft de Alblasserdammer betrokken bij de paardenmarkt. "Ik hou ontzettend van traditie", zegt hij.

Foto's: verschillende edities paardenmarkt Alblasserdam - privébezit Bert de Haan