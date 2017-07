Postcode 3171, Poortugaal

Wist je dat er in Poortugaal een 'geheime' locatie is van Defensie waar een ondergrondse pijpleidingen complex ligt? Volledig omheind en omgeven door bossen ligt het complex schuil aan de rand van het dorp.

"Vanuit hier bepalen wij dagelijks waar miljoenen liters kerosine vanuit de Botlek richting Duitsland, Frankrijk of bijvoorbeeld Schiphol gaat", aldus Jeanne Helmonds. Rotterdam is de grootste kerosine hub van Europa. Er ligt door Noord-Europa een pijleidingen systeem van 5300 KM. De controlekamer van dit systeem zit in Poortugaal.

De ochtend van verslaggever Maikel Coomans begon op een smal dijkje aan de rand van het dorp waar hij maar moeilijk aan een ontbijt kwam, totdat: "Mevrouw, u fietst hier, maar heeft u toevallig een ontbijtje voor mij?" Ja, zei ze. Onze verslaggever kreeg een boterhamzakje met brood met vlees erop.

En een voorwerp voor het regiomuseum? Wethouder van Leeuwen van de gemeente Albrandswaard (waar Poortugaal onder valt) wilde graag vertellen over de historische kerk die recent is gerestaureerd. Voor het regiomuseum kregen we een eeuwenoude steentje mee waarmee de kerk is gebouwd. Topstuk!