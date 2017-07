Twee mannen opgepakt in toko Rotterdam-Zuid

De politie heeft dinsdagochtend twee mannen gearresteerd in een toko aan de Beijerlandselaan in Rotterdam-Zuid. Een van de mannen had een schotwond in zijn been.

Rond half negen 's ochtends kreeg de politie een melding van een overval binnen. Toen de politie ging kijken, troffen zij twee mannen van 39 en 60 jaar aan. Een van de twee mannen werkte in de winkel. Ook lagen er in de winkel een vuurwapen en een mes. Door een taalprobleem was de rol van de mannen niet meteen duidelijk. Ook was niet duidelijk waar de wapens vandaan kwamen. De agenten besloten daarom beiden mannen aan te houden. Pas op het bureau bleek dat de 39-jarige man een wond in zijn been had, vermoedelijk van een kogel. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht. De politie heeft de wapens in beslag genomen en doet verder onderzoek naar de zaak.