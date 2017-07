'Geheime' defensielocatie Poortugaal ontrafeld

Omheind met gaas, aan de rand van Poortugaal en omgeven door bossen gaan 'geheime' bunkers schuil. Een logo op het hek verraadt dat het terrein van het Ministerie van Defensie is. En nee, het is geen geheim lab waar onderzoek naar aliens wordt gedaan.

"Vanuit hier bepalen wij dagelijks waar miljoenen liters kerosine vanuit de Botlek richting Duitsland, Frankrijk of bijvoorbeeld Schiphol gaan", verklaart Sjaan Helmons van de Defensie Pijpleiding Organisatie.

Rotterdam is de grootste kerosine hub van Europa. Door Noord-Europa loopt een pijpleidingensysteem van 5300 kilometer. De controlekamer van dit systeem ligt in Poortugaal.

Bouw complex

"We kunnen tot een half miljoen liter vloeistof per uur door deze pijpen pompen", zegt Helmons.

Nu wordt het systeem vooral gebruikt om militaire en civiele vliegvelden te voorzien van kerosine. Van oorsprong is het complex bedoeld om olie of andere vloeistoffen door heel Europa te kunnen pompen voor militaire doeleinden.

Koude oorlog

Helmons: "In de Koude Oorlog was dit complete terrein begroeid met bossen. Vanaf de weg of vanuit de lucht, niemand kon zien dat dit hier zat."

De laatste jaren is defensie wat meer 'ontspannen' over het vrijgeven van militaire locaties. Daarom was ook Radio Rijnmond dinsdag welkom voor een rondleiding.