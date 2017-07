Dordtse fotografe beleefde oorlog Mosul aan frontlinie

Tijdens de strijd in de Iraakse stad Mosul liep de Dordtse fotografe Jana Andert mee in de voorste linies. Ze reisde mee met de strijdkrachten van de Golden Division die straat voor straat moesten veroveren op IS.

"Hier zijn is heftig", vertelt Jana nu ze enkele dagen weg is uit Mosul . Ze is nog wel in Irak, maar verblijft nu in de stad Erbil. De beelden die ze heeft gezien in Mosul hebben een blijvende indruk achtergelaten.

"Je ziet dode mensen om je heen. Ook is er heel veel gebombardeerd, dus als je over straat loopt, wandel je over puin. Dat is gevaarlijk als je moet rennen voor snipers."

Ondanks alle gevaren wilde Jana de oorlog van dichtbij verslaan. "Ik vind het belangrijk om de mensen hier dichtbij te brengen. Ik ben best lang met de soldaten opgetrokken en weet dat ze hun eigen leven hebben, een eigen familie."

"Vaak krijgen ze alleen de stempel soldaat, maar ze hebben ook een leven. Velen hebben kinderen en waren bang om het offensief in te gaan. Het is enorm moeilijk voor hen. Ik wil deze jongens een gezicht geven, menselijkheid."