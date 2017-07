Dordrecht boos op Chemours: mooie woorden en geen daden

De gemeente Dordrecht zegt 'zeer verbolgen' te zijn dat Chemours bij de rechtbank in beroep is gegaan tegen de nieuwe vergunning, die onder meer de uitstoot van GenX-stoffen beperkt. Volgens Dordrecht doet het bedrijf aan mooie woorden, maar niet aan daden.

Chemours beloofde herhaaldelijk alles te doen om de uitstoot van stoffen zo ver mogelijk te beperken. Toen dat in een nieuwe vergunning werd vastgelegd, liet het bedrijf weten dat op één onderdeel niet te kunnen waarmaken.

Lucht

Het gaat om de stof E1, één van de stoffen die gebruikt wordt bij de GenX-techniek. Deze GenX-deelstof wordt zowel via de afvalwaterzuivering geloosd in de rivier, als in de lucht. Met de beperking op het water is Chemours akkoord, met die op de lucht niet.

Al enkele weken geleden liet het bedrijf aan de Provincie Zuid-Holland weten op dat ene punt niet akkoord te gaan met de aangescherpte vergunning. De Provincie heeft nu formeel aan de gemeente Dordrecht laten weten dat Chemours de hele vergunning aanvecht.

Verrast

In een eerder stadium liet Chemours al weten louter juridische overwegingen te hebben om de complete nieuwe vergunning aan te vechten. Het bedrijf heeft ook geen voorlopige voorziening bij de rechter gevraagd, dus de nieuwe vergunning is wel van kracht.

Chemours kan nog niet reageren op de boosheid van de gemeente Dordrecht. "Wij kennen het bericht niet en het verrast me een beetje, want het was toch al weken bekend dat we tegen de vergunning in beroep gaan", zegt een woordvoerder.