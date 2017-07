EasyJet heeft ruim 1200 extra mensen nodig

EasyJet is op zoek naar meer dan 1200 nieuwe stewards en stewardessen. Het gaat om de grootste wervingsronde voor cabinepersoneel in het 21-jarige bestaan van de luchtvaartmaatschappij.

De Britse prijsvechter heeft in zijn vloot van dik 270 vliegtuigen al ruim 6900 cabinekrachten rondlopen, maar er zijn veel meer nodig. De plekken komen vrij op alle 28 Europese bases, waaronder Schiphol. Eerder dit jaar kondigde easyJet ook al de werving van 450 nieuwe piloten aan.

EasyJet maakte afgelopen kwartaal een sterke groei door, zo kwam vorige week al naar buiten. Het aantal reizigers steeg op jaarbasis met bijna 11 procent naar 22,3 miljoen, terwijl het stoelaanbod een kleine 10 procent hoger lag. Wel waarschuwde de maatschappij net als enkele branchegenoten voor lagere ticketprijzen later dit jaar.

Volgens een rapport van vliegtuigmaker Boeing zal er de komende jaren een aanzienlijke vraag zijn naar personeel in de luchtvaartsector. Vooral de roep om piloten en technici is groot, maar ook cabinepersoneel zal veelvuldig nodig zijn.

In de komende twintig jaar zal de vraag naar piloten en technici in de commerciële luchtvaart wereldwijd toenemen tot meer dan 1,2 miljoen. Qua cabinepersoneel voorziet de Amerikaanse vliegtuigbouwer meer dan 800.000 vacatures. De grootste vraag naar personeel zal in Azië zijn.